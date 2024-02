Sportface.it lancia una nuova sfida: online la nuova piattaforma OTT

Sportface.it entra in nuova era. Tra poche ore pubblicheremo il nuovo sito, rinnovato nella grafica e arricchito nei contenuti.

Abbiamo appena festeggiato otto anni di vita, otto anni nei quali abbiamo raggiunto risultati al di là delle migliori aspettative.

Ora rilanciamo la sfida: all’indirizzo tv.sportface.it potete trovare già on line la nuova piattaforma OTT realizzata in collaborazione con Nexting, con i primi contenuti che andranno ad arricchirsi costantemente nelle prossime settimane (potete anche già scaricare l’app, disponibile per android e ios).

Per lanciare il nuovo Sportface.it dobbiamo interrompere gli aggiornamenti per alcune ore, ma potete seguirci sui nostri social (Twitter, Facebook e Instagram), dove continueremo ad aggiornarvi minuto per minuto su tutte le notizie sportive. Un breve stop per una nuova ambiziosa sfida, con tante sorprese all’orizzonte e una copertura mai vista degli ormai imminenti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.