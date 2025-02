La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha ufficializzato i convocati per i Mondiali di sci di fondo 2025, che andranno in scena a Trondheim (Norvegia) dal 26 febbraio al 9 marzo. Italia che ripone le sue più grandi speranze in Federico Pellegrino, vero capitano della spedizione azzurra in Scandinavia. Il 34enne valdostano ha un palmares invidiabile: due argenti olimpici (sprint Pyeongchang 2018 e Pechino 2022) e ben sei medaglie a livello mondiale. Il trionfo più grande è l’oro a Lahti nel 2017 in sprint. Nelle gare individuali è arrivato anche un argento a Seefeld in Tirol nel 2019. Poi due argenti (Lahti 2017, Planica 2023) e due bronzi (Falun 2015, Seefeld in Tirol 2019) a squadre. In Coppa del Mondo ha ottenuto il miglior piazzamento nel 2023 (3°) posto. L’ultima gara vinta risale proprio a due anni fa nella sprint a squadre di Dobbiaco (con Nockler, De Fabiani e Daprà). Nel 2022 l’ultima vittoria individuale (sprint tecnica libera a Davos). Pellegrino occupa il quinto posto nella classifica generale di Coppa del Mondo 2024/2025 con 1158 punti. Sono meno di 100 i punti di ritardo dalla terza posizione del norvegese Erik Valnes, 3° con 1281 punti. Quarto il francese Hugo Lapalus con 1177. Italia che potrà contare anche su Elia Barp, 31° in Coppa del Mondo con 409 punti, Davide Graz, 47° con 286 punti, e Martino Carollo, 56° con 248. I tre dovrebbero comporre staffetta e sprint a squadre insieme a Pellegrino.

Norvegia che ai nastri di partenza parte nettamente avanti in quasi tutte le discipline. Johannes Klaebo, dominatore della Coppa del Mondo con 1669 punti, cerca il poker di sprint consecutive dopo nel 2019, nel 2021 e nel 2023. Gli scandinavi due anni fa hanno trionfato in tutte le discipline, al maschile: Simen Hegstad Kruger nella 10 km e nell’inseguimento Skiathlon, Pal Golberg nella 50 km, Klaebo nella sprint 10 km e anche due successi nelle prove a squadre (staffetta e sprint a squadre). Edvin Anger, secondo in Coppa del Mondo con 1462 punti, cercherà di difendere i colori della Svezia.

Al femminile

Italia che non ha una vera e propria punta di diamante. Caterina Ganz è stata la migliore delle azzurre in Coppa del Mondo, ma occupa solamente il 27° posto con 545 punti. Più indietro Anna Comarella, 42ª con 353 punti, Nicole Monsorno, 58ª con 201, e Federica Cassol, 62ª con 193. Le ambizioni di medaglia non sono molte per le ragazze, che cercheranno di inserirsi da outsider nel lotto delle candidate al podio. Norvegia che non dovrebbe essere dominante come al maschile. Nelle gare a squadre (staffetta, sprint a squadre) partirà sicuramente avanti grazie a Astrid Oeyre Slind, terza in Coppa del Mondo, Therese Johaug ed Heidi Weng. Nelle prove individuali gli Stati Uniti puntano tutto su Jessie Diggins, leader della classifica generale con 1933 punti. La segue la tedesca Victoria Carl, seconda con 1461 punti. La veterana classe 1988 Kerttu Niskanen proverà a portare la Finlandia a medaglia. Mai sottovalutare la svedese Ebba Andersson, oro nel 2023 nella 50 km e nell’inseguimento Skiathlon.

I convocati

Squadra femminile

Federica Cassol; Anna Comarella; Martina Di Centa; Caterina Ganz; Maria Gismondi; Nadine Laurent.

Squadra maschile

Elia Barp; Martino Carollo; Simone Daprà; Francesco De Fabiani; Davide Graz; Michael Hellweger; Dietmar Noeckler; Federico Pellegrino; Giovanni Ticcò; Paolo Ventura.

Combinata e Salto: i convocati

SALTO FEMMINILE

Malsiner Lara

Sieff Annika

Ambrosi Martina

Zanitzer Martina

Malsiner Jessica

SALTO MASCHILE

Insam Alex

Cecon Francesco

COMBINATA MASCHILE

Kostner Aaron

Buzzi Raffaele

Pittin Alessandro

Senoner Manuel

Bortolas Iacopo

COMBINATA FFEMMINILE

Dejori Daniela

Gianmoena Veronica

Pinzani Greta

Senoner Anna

Il programma dei Mondiali

E’ la sesta volta nella storia che una rassegna iridata viene disputata in Norvegia dopo Oslo 2011, Trondheim 1997, Oslo 1982, Oslo 1966, Oslo 1930. Il numero totale di titoli assegnati sarà dodici, equamente distinti fra uomini e donne.

Il programma completo:

Mer. 26/02/25 – Qualificazioni 10 km TC maschile e femminile

Gio. 27/02/25 – Sprint TL maschile e femminile

Sab. 01/03/25 – Skiathlon maschile

Dom. 02/03/25 – Skiathlon femminile

Mar. 04/03/25 – 10 km TC femminile e maschile

Mer. 05/03/25 – Team sprint TC maschile e femminile

Gio. 06/03/25 – Staffetta maschile 4×7,5 km

Gio. 06/03/25 – Staffetta femminile 4×7,5 km

Sab. 08/03/25 – 50 km TL maschile

Dom. 09/03/25 – 50 km TL femminile