Sport in tv oggi, venerdì 17 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 17 marzo 2023. Calcio ancora grande protagonista l’ultimo turno di Serie A prima della pausa per le Nazionali: si parte con due anticipi. Prosegue anche il Masters 1000 di Indian Wells, con le semifinali femminili. E ancora gli ultimi eventi invernali, dallo sci alpino al biathlon. Sportface.it seguirà tutti gli eventi con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti; nel frattempo ecco il programma completo di venerdì 17 marzo.