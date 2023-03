Italrugby, ultima chance in Scozia. Lamaro: “Dobbiamo mostrare la versione migliore di noi stessi”

Ultima chance per la Nazionale italiana al Sei Nazioni 2023, la squadra di Crowley è attesa domani alle 13.30 al Murrayfield Stadium per la sfida contro la Scozia. Quattro sconfitte su quattro, gli azzurri andranno a caccia dell’impresa contro il XV di Townsend che, dopo l’ottima partenza, ha ceduto a Francia prima e Irlanda poi. “Il nostro focus è sulla partita e sulla prestazione”, ha dichiarato Michele Lamaro. “Il risultato è condizionato da quello che fai in campo. E’ l’unico modo con cui possiamo provare a conquistare la vittoria. Dobbiamo migliorare ulteriormente sulla gestione della partita. Abbiamo una consapevolezza maggiore rispetto all’estate scorsa, stiamo costruendo fondamenta solide. Siamo concentrati sul nostro prossimo impegno a prescindere da quello che è successo nella scorsa partita. Vogliamo mostrare la versione migliore di noi stessi in Scozia”.