Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 12 gennaio 2024. Mattinata molto intensa con le gare di sci alpino, pattinaggio di figura e salto con gli sci, oltre che alle fasi finali dei tornei di tennis in Australia. Spazio poi alla pallanuoto, al biliardo, al golf e al calcio (Serie B e Serie C) e infine al basket con l’Eurolega, Virtus Bologna impegnata, e lo spettacolo della NBA.