Sport in tv oggi sabato 30 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 30 dicembre. Si conclude il 2023 della Serie A con questo diciottesimo turno che quest’oggi parte alle 12:30 per poi arrivare fino a sera con il big match tra Juventus e Roma. Poi lo sci di fondo con la tradizionale tappa di Dobbiaco, ma anche il tennis con l’esordio dell’Italia nella United Cup.