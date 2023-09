Sport in tv oggi sabato 2 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di sabato 2 settembre 2023. Prosegue il terzo turno di Serie A con altri quattro incontri, ma il calcio è ovunque e a tutti i livelli: Serie B, Serie C e calcio estero. Grande giornata di motori sia a Monza con le qualifiche della Formula 1 che in Catalogna dove c’è il Motomondiale. Poi Europei di volley, Mondiali di basket, Us Open da New York con Sinner, Arnaldi e Bronzetti in campo.