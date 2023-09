Sport in tv oggi martedì 19 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 19 settembre 2023. Calcio protagonista, con Milan e Lazio che fanno il loro esordio in Champions League, ma anche Youth League e la nostra Serie C. Poi il volley, con le azzurre di Mazzanti che tornano in campo nel torneo preolimpico. La lotta, con i Mondiali che mettono in palio anche preziose carte olimpiche in vista di Parigi 2024. Il circuito tennistico femminile invece fa tappa a Guangzhou e Guadalajara.