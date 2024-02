Sport in tv oggi martedì 13 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 13 febbraio 2024. Si parte come di consueto da Doha, in Qatar, dove proseguono i Mondiali di nuoto e pallanuoto. Spazio poi al biathlon con i Mondiali di Nove Mesto, al tennis con i quattro tornei di questa settimana (Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach e Doha), ma anche al calcio con la Serie C. In serata quindi il piatto forte: la Champions League con l’andata dei primi due ottavi di finale. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.