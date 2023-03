Sport in tv oggi, lunedì 20 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 20 marzo 2023. Nella notte italiana spettacolo assicurato con il basket NBA e la prima semifinale del World Classic di baseball. Durante la giornata spazio ai mondiali femminili di curling, al ciclismo con la prima tappa del giro di Catalogna e con la gara inaugurale del Torneo di Viareggio. In serata il posticipo di Serie C tra Ancona e Cesena. Sportface.it seguirà tutti gli eventi con costanti aggiornamenti, notizie e contenuti; nel frattempo ecco il programma completo di lunedì 20 marzo.