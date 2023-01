Sport in tv oggi, lunedì 2 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, lunedì 2 gennaio: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Tanti appuntamenti da non perdere anche nel secondo giorno del 2023, in cui a prendersi la scena è il basket con la Serie A1 e il consueto spettacolo dell’NBA. Spazio anche al calcio con Brentford-Liverpool, Rangers-Celtic e la Ligue 1, quindi il tennis con gli appuntamenti in Oceania e India. Da non dimenticare neppure le freccette in chiusura di giornata. Ecco il programma completo della giornata di lunedì 2 gennaio.