Sport in tv oggi giovedì 9 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 9 novembre 2023. Calcio sempre protagonista con le coppe europee, l’Europa e la Conference League, con tre italiane impegnate: Atalanta, Roma e Fiorentina. Spazio poi al basket, con l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna protagoniste in Eurolega, e anche al tennis con le BJK Cup Finals di Siviglia e i tornei Atp di Metz e Sofia. Infine, prosegue anche l’International Championship.