Sport in tv oggi, giovedì 6 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 6 aprile 2023. Tennis sempre protagonista con ben cinque tornei in corso tra Europa, Africa, Nordamerica e Sudamerica. Oltreoceano inizia anche l’Augusta Masters di golf. Poi il basket con l’NBA e l’Eurolega, il volley con Perugia impegnata in Champions League e calcio con la Serie C. Di seguito, ecco il palinsesto sportivo per mercoledì.