Sport in tv oggi giovedì 23 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di giovedì 23 novembre 2023. Occhi puntati su Malaga, dove l’Italia fa il suo esordio nelle Finals di Coppa Davis contro l’Olanda. Proseguono anche gli Europei di curling e le finali di Coppa del Mondo di tiro a Doha. Spazio poi al basket con lo spettacolo della NBA e dell’Eurolega, con la Virtus Bologna in campo, ma anche al volley con la Champions League.