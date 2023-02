Sport in tv oggi, domenica 26 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio 2023. Domenica all’insegna del calcio di Serie A: si parte con l’Inter ad ora di pranzo e si chiude con il big match tra Milan e Atalanta. Si gioca anche sui campi di Serie B, C e all’estero. Nel corso della giornata anche sport invernali, il rugby con il Sei Nazioni, il basket con le qualificazioni Mondiali. E poi tennis, volley, golf, ciclismo e tanto altro ancora. Di seguito il programma completo.