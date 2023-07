Sport in tv oggi domenica 2 luglio: programma e orario di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, domenica 2 luglio. Appuntamento clou della giornata il Gran Premio d’Austria valevole per il Mondiale di F1. Seconda tappa per il Tour de France, mentre proseguono e si concludono i quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. Ultima giornata di competizioni in Poloni per i Giochi Europei multidisciplina. Di seguito la programmazione televisiva della giornata.