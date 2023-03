Spezia-Verona 0-0, Zaffaroni: “Siamo partiti bene, i cambi forzati ci hanno penalizzato”

“Siamo in un periodo della stagione in cui spendiamo molte energie, i due cambi forzati ci hanno penalizzato”. Con queste parole il tecnico del Verona, Marco Zaffaroni, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 in casa dello Spezia. “È stata una partita tirata, era prevedibile vista la posta in palio – aggiunge – Siamo partiti bene, creando i presupposti per segnare. Nel secondo tempo lo Spezia ha fatto meglio, anche se noi abbiamo avuto la clamorosa occasione con Kallon. Nonostante i due cambi forzati e il solo slot rimasto abbiamo fatto bene”.

Su Lazovic: “E’ un giocatore di grande esperienza, con grande qualità. Si tratta di un giocatore imprescindibile che ha giocate e letture importanti. In partite come quella di oggi rappresenta una grande risorsa perché può giocare non solo sull’esterno ma anche centralmente sulla trequarti”.

“Gaich-Lasagna? Stiamo facendo un po’ di rotazioni. Il momento della stagione è molto tirato – conclude Zaffaroni – e stiamo spendendo molte energie per una squadra che comunque non è abituata a mantenere questi ritmi di gioco fino alla fine della stagione”.