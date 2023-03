Spezia-Inter, Semplici: “Affrontiamo la rosa più forte del campionato”

“Affrontiamo quella che è a mio avviso la rosa più forte del campionato. Hanno avuto qualche problema di continuità nel corso della stagione, ma sta a noi metterli in difficoltà. Se facciamo una partita solo difensiva sarà difficile portare a casa il risultato, quindi sta a noi fare la gara e provare a metterli in difficoltà. Non credo molto alla questione turnover, se non gioca Lukaku c’è Dzeko e la qualità non si abbassa mica. Hanno una rosa di grande valore, ma sono convinto che daremo battaglia e giocheremo con personalità”. Parla così Leonardo Semplici a due giorni dall’anticipo che vedrà il suo Spezia affrontare venerdì sera l’Inter.

I liguri arrivano questa sfida dopo il pareggio contro l’Hellas: “Ciò che più mi è piaciuto è l’aver provato a vincere fino alla fine della partita. Si tratta di un aspetto importante. Essere aggressivi, con personalità, ma che attraverso il gioco si creino situazioni per vincere la gara. Anche in questi pochi giorni ne abbiamo parlato, provando a preparare al meglio la partita con una grande squadra”.

“Shomurodov e Nzola insieme? Sto imparando a conoscere la squadra – afferma il tecnico – cercando di trovare un equilibrio che mi possa permettere di schierarli insieme. Bisogna trovare altri gol oltre a quelli di Nzola”.

Sulle condizioni fisiche dei suoi: “Voglio prima vedere chi sarà a disposizione. Ampadu ed Ekdal hanno avuto qualche fastidio dopo il match con l’Hellas. Bastoni e Holm credo li rivedremo dopo la sosta per le Nazionali. Importante aver ritrovato Zurkowski, può esserci utile”.