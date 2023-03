Sorteggio tabellone Masters 1000 Miami 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il sorteggio del torneo di Miami 2023, secondo Masters 1000 della stagione sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Assente Novak Djokovic, che non ha ricevuto l’esenzione per entrare nel paese, mentre ci saranno i protagonisti di Indian Wells, Alcaraz e Medvedev su tutti. Al via anche Jannik Sinner, determinato a confermarsi dopo la bella semifinale raggiunta in California, Matteo Berrettini, chiamato a riscattarsi dopo le difficoltà di Indian Wells e Phoenix, e Lorenzo Musetti, che vuole invertire il trend della stagione. Presenti anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

La cerimonia del sorteggio andrà in scena nel pomeriggio di lunedì 20 marzo, con inizio fissato alle ore 17:30. Non è prevista copertura televisiva o diretta streaming della procedura degli accoppiamenti. Questa potrebbe tuttavia essere visibile attraverso le pagine social oppure il sito ufficiale del torneo. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione americana ai propri lettori.