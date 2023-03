Sorteggio Coppa Davis 2023 con l’Italia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming

Le indicazioni per seguire in diretta il sorteggio della fase finale a gironi della Coppa Davis 2023, che si terrà dal 12 al 17 settembre in quattro diverse località europee. L’Italia si presenta a questo sorteggio in seconda fascia dopo la semifinale persa con tanti rimpianti lo scorso novembre a Malaga contro il Canada poi vincitore della competizione. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri avranno nel girone una squadra proveniente dalla prima fascia (Canada, Australia, Spagna, Croazia), una dalla terza (Usa, Svezia, Francia, Repubblica Ceca) e una dalla quarta (Corea del sud, Cile, Svizzera e Finlandia). Non si correrà invece il rischio di affrontare una della stessa fascia (ovvero Gran Bretagna, Serbia e Olanda).

SEGUI LA DIRETTA LIVE

SORTEGGIO IN DIRETTA – Il sorteggio avrà luogo a Malaga, oggi mercoledì 29 marzo, alle ore 16:00 e sarà visibile tramite il profilo ufficiale dell’ITF su Youtube. In alternativa, Sportface.it vi fornirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, con in più news e approfondimenti sulla composizione dei raggruppamenti al termine.