Sonego-Zverev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti di finale Atp Dubai 2023

Lorenzo Sonego affronterà Alexander Zverev nei quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Il torinese al secondo turno si è preso una bella rivincita contro Auger-Aliassime, che lo aveva sconfitto un paio di settimane fa a Rotterdam, ottenendo così la sua vittoria n°5 in carriera contro un top-10. Gran prova dell’azzurro, che ha disputato il miglior incontro della sua stagione e soprattutto guadagna punti importanti e fiducia. Ora dovrà vedersela contro uno Zverev che appare in buona crescita rispetto alle prime uscite post-infortunio, come ovvio che sia, ma ancora lontano dalla sua miglior forma. C’è un precedente tra i due, giocato due anni fa sul rosso di Monte Carlo, con il tedesco in grado di imporsi abbastanza nettamente.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Sonego e Zverev scenderanno in campo oggi, giovedì 2 marzo alle ore 12:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport. Quest’ultimo monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di quarti di finale tra Sonego e Zverev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita.