Sonego-Shevchenko oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Lorenzo Sonego affronterà Alexander Shevchenko al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Dopo la precoce eliminazione in Canada prova a ritornare sulla buona strada il tennista piemontese, chiamato ad un esordio comunque complesso qui nell’Ohio. In un match che si sarebbe dovuto giocare lunedì e invece è stato rinviato per pioggia, l’azzurro se la vedrà contro il russo che ha superato le qualificazioni battendo due veterani quali Fucsovics e Schwartzman. Leggermente favorito Sonego secondo le quote, ma Shevchenko è giocatore che in questo 2023 ha fatto un gran salto di qualità in avanti e può creare parecchi problemi.

Sonego e Shevchenko scenderanno oggi, martedì 15 agosto, come 3°match dalle 17:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e più in generale tutta la manifestazione a stelle e strisce. Il nostro sito fornirà dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.