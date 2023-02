Juventus, bianconeri di nuovo in campo alla Continassa in vista della Salernitana

Dopo un giorno di riposo, concesso da Allegri in seguito al successo con la Lazio in Coppa Italia, la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. I bianconeri hanno iniziato a prepararsi per il match di martedì sera contro la Salernitana, realizzando un lavoro concentrato su esercitazioni per la gestione e il possesso della palla. Il tutto si è concluso poi con una solita partitella finale. Domani mattina la squadra tornerà in campo, sempre senza Milik infortunato e con Paul Pogba che invece prova a recuperare per il match di Salerno.