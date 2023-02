Snowboard, Mondiali Bakuriani 2023: Aaron March e Nadya Ochner d’oro nel parallelo misto a squadre

Clamorosa impresa da parte di Aaron March e Nadya Ochner, che conquistano l’oro nel parallelo misto a squadre ai Mondiali di snowboard in corso a Bakuriani. La coppia azzurra, di certo non tra le favorite della competizione, nell’atto conclusivo si è imposta sul fortissimo duo austriaco Prommegger/Schoeffman, con i due nostri rappresentanti in grado di vincere le rispettive prove. Il 36enne di Bressanone e la 29enne di Merano in semifinale avevano invece sconfitto l’altra coppia italiana – più quotata alla vigilia – formata da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso, che purtroppo non sono poi riusciti a salire sul podio. I due azzurri sono stati fermati nell small final per il bronzo dalla Svizzera di Caviezel e Zogg abbbastanza nettamente. Primo oro e prima medaglia per la spedizione azzurra in Georgia.

“Abbiamo fatto davvero un buon lavoro – esulta Nadya -, soprattutto Aaron che è stato fortissimo sin dalle prime porte, contro Promegger e ci ha permesso di prendere un gap che bisognava difendere per vincere l’oro”. “E’ una squadra che ha lavorato tanto – ricambia March – e oggi è una giornata che ripaga di tutto. I tanti dettagli che abbiamo curato, la preparazione mirata che abbiamo orientato a questi Mondiali: è davvero una giornata perfetta. L’obiettivo è reso ancor più prestigioso anche per il valore degli avversari incontrati e superati, dai primi turni alla finalissima contro i favoriti austriaci”.