Slittino, Mondiali Oberhof 2023: Mueller oro nel singolo maschile, brutta giornata per gli azzurri

Jonas Mueller è il nuovo campione del mondo della prova di singolo maschile ai Campionati Mondiali di slittino 2023 in corso di svolgimento a Oberhof. L’austriaco ha preceduto il tedesco Max Langenhan, mentre al terzo posto si è classificato David Gleirscher. Non una giornata positiva per gli italiani, con la nostra punta Dominik Fischnaller che è incappato in un errore piuttosto grave e non è riuscito a concludere la sua seconda manche. All’arrivo il migliore è Leon Felderer, che chiude 11° a otto decimi di distacco dall’oro. 23esima posizione, invece, per Lukas Gufler.