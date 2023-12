Slittino, CdM Whistler: l’Italia chiude quarta nella prova a squadre, trionfa la Germania

Nell’appuntamento conclusivo della prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di slittino a Whistler, in Canada, l’Italia ha conquistato il quarto posto. Nella prova a squadre, Verena Hofer, Ivan Nagler / Fabian Malleier, Dominik Fischnaller e Andrea Vötter / Marion Oberhofer hanno completato la loro prova in 2’49”339. Un tempo notevole che però non ha permesso loro di agguantare il podio, sfumato per soli 0”028. A trionfare è stata la Germania di Julia Taubitz, Tobias Wendl / Tobias Arlt, MAx Langenhan e Jessica Degenhartdt / Cheyenne Rosenthal con il tempo complessivo di 2’48”665. Sul podio anche Austria, seconda a +0”550, e Stati Uniti, terza a +0”646.