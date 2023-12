Milan-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Monza, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Meazza i rossoneri ospitano i brianzoli in un derby delicatissimo: la squadra di Pioli non può non vincere, ma gli ospiti di Palladino sono una rivale assolutamente di tutto rispetto. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 17 dicembre.

Milan-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Marco Parolo e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.