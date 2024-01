Pista lunga, Coppa del Mondo 2023/2024: azzurri impegnati a Salt Lake City, i convocati

Tutto pronto per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di pattinaggio di pista lunga. La Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi sarà impegnata sul ghiaccio dello Utah Olympic Oval, in quel di Salt Lake City (Stati Uniti). L’obiettivo è dare continuità alle tappe precedenti: occhi puntati soprattutto sulle Mass Start, per i 5000 metri maschili e per il Team Pursuit con Ghiotto, Giovannini, Lollobrigida e Malfatti.

Di seguito l’elenco dei convocati: Laura Lorenzato (Noale Ice), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).