Slalom maschile Kitzbuehel 2023: Feller al comando della prima manche, ottavo Sala

E’ Manuel Feller a chiudere con il miglior tempo la prima manche dello slalom maschile di Kitzbuehel 2023. L’austriaco, partito con il pettorale numero uno, è arrivato al traguardo in 52.18 riuscendo ad avere la meglio su uno dei favoriti, il norvegese Lucas Braathen, secondo con un ritardo di 31 centesimi. Bella manche anche del tedesco Linus Strasser, sul podio provvisorio con un ritardo di cinque decimi dalla vetta, seguito da Clement Noel di soli tre centesimi. Manche deludente di Henrik Kristoffersen, in difficoltà per tutto il tracciato e al traguardo con un ritardo di +1.45.

In casa Italia grandissima manche di Tommaso Sala, che nonostante i rischi nella prima parte di gara firma un bel terzo settore e perde quasi tre decimi sul finale, chiudendo con un ritardo di +1.01 da Feller. Inforcata per Alex Vinatzer, costretto a dire subito addio alla gara, mentre Stefano Gross firma una manche solida e si qualifica alla seconda manche con un ritardo di +1.92 dalla vetta. Qualificazione anche per Simon Maurberger, che chiude 26esimo a +2.26 da Feller. Fuori Katslunger, mentre Canins non aggancia la top-30 e non si qualifica per la seconda manche.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE SLALOM MASCHILE KITZBUEHEL

Manuel Feller (AUT) 52.18 Lucas Braathen (NOR) +0.31 Linus Strasser (GER) +0.50 Clement Noel (FRA) +0.53 Loic Meillard (SUI) +0.68 Ramon Zenhaeusern (SUI) +0.75 Daniel Yule (SUI) +0.85 Tommaso Sala (ITA) +1.01 Albert Popov (BUL) +1.04 Adrian Pertl (AUT) +1.08

19. Stefano Gross +1.92

26. Simon Maurberger +2.26

36. Matteo Canins +2.76

DNF Alex Vinatzer

DNF Tobias Katslunger