Slalom femminile Spindleruv Mlyn 2023: Shiffrin è di un altro pianeta, Gulli 14esima al miglior risultato in carriera

Mikaela Shiffrin è inarrestabile: undicesimo successo stagionale, cinquantaduesimo di specialità e ottantacinquesimo in generale per la campionessa statunitense, che trionfa anche nello slalom speciale di Spindleruv Mlyn. Fa segnare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda manche e chiude in 1:33.85, con un margine di 60 centesimi sulla pur bravissima Lena Duerr, tornata competitiva come ad inizio stagione. Sul terzo gradino del podio ci sale Wendy Holdener, che riesce di poco a sopravanzare Petra Vlhova.

Ma ci sono buone notizie anche per l’Italia, che festeggia il miglior risultato in carriera di Anita Gulli. La 24enne piemontese fa segnare il settimo tempo di manche e guadagna ben 11 posizioni rispetto alla prima prova, chiudendo in 14esima posizione.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

HIGHLIGHTS

CLASSIFICA FINALE

Mikaela Shiffrin (USA) 1:33.85 Lena Duerr (GER) +0.60 Wendy Holdener (SUI) +1.31 Petra Vlhova (SVK) +1.56 Paula Moltzan (USA) +1.89 Anna Swenn Larsson (SWE) +1.94 Leona Popovic (CRO) +2.23 Hanna Aronsson Elfman (SWE) +2.26 Franziska Gritsch (AUT) +2.73 Ana Bucik (SLO) +2.74

14. Anita Gulli (ITA) +2.87