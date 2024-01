Sky: Roma e Fiorentina al lavoro su scambio tra Belotti e Ikoné

Secondo quanto riportato di Sky, Roma e Fiorentina sarebbero al lavoro per uno scambio tra Belotti e Ikoné. Ciò che inizialmente sembrava essere solo un’idea ora pare un progetto concreto. Lo scambio prevederebbe un prestito con diritto di riscatto e le due squadre si sarebbero sedute al tavolo delle trattative per arrivare ad un accordo che al momento non c’è. In caso di riscatto da parte dei Viola, Belotti guadagnerebbe cinque milioni lordi, più del giocatore francese. La Roma infatti potrebbe coprire la differenza con Ikoné, ma non è assicurato che possa farlo anche per un eventuale riscatto.