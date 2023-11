Skicross, convocati sette azzurri per le gare di Coppa Europa a Pitztal

La stagione di skicross riparte e lo fa dalle gare di Coppa Europa, in programma nel weekend del 25-26 novembre a Pitztal. Dopo un’intensa preparazione atletica e sulla neve, gli azzurri tornano a gareggiare così da farsi trovare pronti in occasione delle imminenti tappe di Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato sette azzurri per l’appuntamento austriaco. Si tratta di Simone Deromedis, Yannick Gunsch, Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Davide Cazzaniga, Edoardo Zorzi e Jole Galli.