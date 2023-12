Skateboarding, Mondiali Tokyo 2023: azzurri fuori dai quarti, ma arrivano punti importanti per il ranking

Notizie agrodolci dal Campionato Mondiale di Skateboarding Street, valido come tappa di qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno. All’Ariake Coliseum gli azzurri si fermano al turno di qualifiche sia nella gara maschile che in quella femminile, ma possono comunque consolarsi con le buone prestazioni di Asia Lanzi, che chiude in 28^ posizione e Agustin Aquila, che invece si ferma in 41^ piazza. Entrambi, però, restano in piena corsa per la seconda fase di accesso ai Giochi 2024. Leggermente più indietro nel ranking il terzo azzurro in gara in terra nipponica, Giuseppe Cola che termina in 89^ posizione. Spazio ora all’appuntamento degli Emirati, WST Dubai Street 2024, in programma dal 3 al 10 marzo.

“La gara è andata benissimo – ha detto l’atleta bolognese – Sono felicissima del modo in cui ho skateato. Ho comunque guadagnato punti nel ranking generale. In vista della prossima gara di Dubai ho buone sensazioni. Siamo vicini a raggiungere la seconda fase per Parigi”. Nella gara maschile bella anche la prova di Agustin Aquila, penalizzato però da un piccolo errore nella prima heat delle qualifiche di ieri. L’azzurro si ferma in 41^ piazza senza compromettere il sogno olimpico.