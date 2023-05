Siviglia, Monchi: “Con la Roma sarà una partita speciale per me. Mourinho è un top”

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della finale di Europa League contro la Roma. Ecco le sue parole: “Una partita tanto speciale: prima perché è una finale dopo una stagione brutta, e poi giocare contro la Roma la rende ancora più speciale. Il lavoro a Siviglia è fatto per me. A Roma ho fatto una bella stagione arrivando in finale. Quello col Siviglia è un percorso più lungo”.

Sugli avversari: “Mourinho è un allenatore top, ha vinto tutte le finali giocate. Averlo è un vantaggio per la Roma. Mi piace il fatto che non perda. Quando una squadra non perde è perché fa tante cose buone, noi dovremo essere bravi. Non so che partita sarà, loro conosciamo come giocano. Sarà difficile. La squadra che farà meno errori vincerà. Passato a Roma? Il primo anno le cose andarono bene, poi no. Potevo fare meglio”.