Sion, esonerato Bettoni: torna Tramezzani in panchina

Ennesimo cambio in panchina per il Sion in questa travagliata stagione che vede il club elvetico ultimo in classifica a tre giornate dalla fine. Dopo l’esonero di David Bettoni, durato solamente due mesi alla guida di Balotelli e compagni, torna Paolo Tramezzani, il quale era a sua volta stasto esonerato lo scorso novembre per far spazio a Fabio Celestini, poi anche quest’ultimo mandato via per essere sostituito con Bettoni.