Sinner-Nishioka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

Jannik Sinner sfiderà Yoshihito Nishioka nel terzo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Il numero uno d’Italia ha esordito con una buona e netta vittoria ai danni di Schwartzman in terra catalana, e ora parte con tutti i favori del pronostico anche contro il nipponico n°35 del ranking mondiale. Nishioka è tornato alla vittoria contro Goffin dopo aver ottenuto quattro sconfitte consecutive, in quella che è stata anche la prima partita giocata in questa stagione sulla terra rossa. Si conosce invece bene l’ottimo periodo di forma dell’altoatesino, che vuole continuare a macinare vittorie e punti, sperando di arrivare fino in fondo e alzare il suo secondo trofeo di vincitore in questo 2023. Si tratterà del primo scontro diretto tra i due, che mai si sono affrontati pria.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Sinner e Nishioka scenderanno in campo oggi, giovedì 20 aprile, alle ore 11:00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista nipponico, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.