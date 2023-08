Sinner-Lajovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Jannik Sinner affronterà Dusan Lajovic al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Fresco di primo trionfo in un 1000 a Toronto, l’azzurro si presenta a Cincy con la mente più libera. Avrà modo di recuperare un po’ di energie e testare al meglio la sua condizione verso l’appuntamento più importante dell’estate, ovvero gli Us Open. L’esordio, almeno sulla carta, non dovrebbe essere di quelli più pericolosi. A sorpresa, infatti, Dusan Lajovic ha sconfitto al primo turno l’argentino Cerundolo e sarà lui dall’altra parte della rete rispetto a Jannik. Il serbo ha ottenuto i migliori risultati della carriera sulla terra rossa e non pare avere armi per poter dare filo da torcere al nostro numero uno. Ovviamente bisognerà capire in che condizioni fisico e mentali si presenterà l’altoatesino a poche ore dal successo canadese.

Sinner e Lajovic scenderanno mercoledì 16 agosto ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match e più in generale tutta la manifestazione a stelle e strisce. Il nostro sito fornirà dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.