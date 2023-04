Sinner-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Jannik Sinner affronterà Hubert Hurkacz nel terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Non ha avuto modo di giocare molto l’azzurro in questi primi giorni nel Principato, quantomeno in singolare: un bye al primo turno, poi Schwartzman ha alzato bandiera bianca dopo appena 38′, ritirandosi sotto di un set e di un break nel match di secondo round. Tutt’altra storia per il suo avversario: Hurkacz ha impiegato 3h21′ per sconfiggere Djere e 2h31′ per avere la meglio su Draper. I precedenti vedono il polacco in vantaggio due a uno: vittorie nella famosa finale di Miami del 2021 e a Dubai lo scorso anno, mentre Jannik riuscì ad imporsi alle Finals di Torino due anni fa. Ma questo è un altro Sinner e in questo caso la superficie senza dubbio lo favorisce.

Sinner e Hurkacz scenderanno in campo nella giornata di giovedì 13 aprile.