Sinner-Djokovic decisiva o no? Ecco le combinazioni e i calcoli prima della seconda giornata

Le Atp Finals di Torino entrano nel vivo. Martedì torna in campo il girone con Jannik Sinner protagonista: il numero uno d’Italia affronterà Novak Djokovic alle ore 21, il match verrà preceduto, alle 14:30, dall’altro match di giornata con Stefanos Tsitsipas che se la vedrà con Holger Rune. Andiamo a vedere la situazione del girone e tutte le possibili combinazioni: ricordiamo che i primi due di ogni girone accedono in semifinale mentre il terzo e il quarto vengono eliminati.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE (partite vinte e perse, tra parentesi set vinti e persi)

Jannik Sinner 1-0 (2-0) Novak Djokovic 1-0 (2-1) Holger Rune 0-1 (1-2) Stefanos Tsitsipas 0-1 (0-2)

LE POSSIBILI COMBINAZIONI

Il programma della seconda giornata prevede Holger Rune e Stefanos Tsitsipas sfidarsi non prima delle ore 14:30 mentre in prima serata, alle ore 21:00, tutti gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner e Novak Djokovic. Nell’ultima giornata del girone, giovedì, il numero uno del Mondo se la vedrà con Tsitsipas mentre ci sarà l’atteso match tra Sinner e Rune (rivincita della semifinale del torneo di Montecarlo). Andiamo a vedere cosa può succedere aritmeticamente nel girone.

SCENARIO NUMERO 1

Se Rune battesse Tsitsipas e Djokovic battesse Sinner, con qualsiasi punteggio, ci sarebbero due verdetti inequivocabili: il serbo sarebbe qualificato aritmeticamente e anche come primo mentre il greco, con all’attivo due sconfitte, sarebbe eliminato. E di fatto ci sarebbe uno spareggio Sinner-Rune per il secondo posto nel girone.

SCENARIO NUMERO 2

L’esatto contrario dello scenario uno: se Tsitsipas uscisse vincitore dallo scontro con Rune e Jannik riuscisse a fare l’impresa contro Djokovic avremmo anche qui due verdetti: Sinner qualificato in semifinale come primo nel girone e Rune eliminato in virtù di due sconfitte su altrettante partite. E all’ultima giornata del girone ci sarebbe un Djokovic-Tsitsipas da brividi: chi vince è in semifinale da secondo, chi perde è fuori.

SCENARIO NUMERO 3

Qui comincia il difficile. Potrebbe esserci un incrocio di risultati che non porterebbe a nessun verdetto e che terrebbe tutto aperto in virtù dell’ultima giornata. Se Tsitsipas battesse Rune e Djokovic battesse Sinner la situazione del girone sarebbe la seguente: Djokovic 2-0, Sinner e Tsitsipas 1-1, Rune 0-2. E tutti avrebbero la possibilità di qualificarsi (a parità ricordiamo che conta lo scontro diretto, in caso di arrivo a pari tra tre tennisti conta la differenza set e poi la differenza games). L’altro scenario nel quale tutto si deciderebbe all’ultima giornata sarebbe questo: Rune batte Tsitsipas e Sinner batte Djokovic. A quel punto Sinner 2-0, Djokovic e Rune 1-1, Tsitsipas 0-2. Anche qui, visto il calendario, tutto sarebbe possibile e nessuno sarebbe certo della qualificazione. Partite, emozioni e calcolatrice: un grande classico delle Atp Finals.