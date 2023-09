Short track, al via la Bormio Cup 2023: test importante per gli azzurri dopo la preparazione estiva

Tutto pronto per la tre giorni della Bormio Cup 2023, gara ad invito in programma sulla pista del palaghiaccio di Bormio, centro tecnico federale della Nazionale di short track, da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre. Appuntamento molto importante per gli azzurri, che avranno l’opportunità di valutare il proprio momento di forma dopo l’intensa preparazione nei mesi estivi, specialmente in vista delle prossime tappe di Coppa del Mondo.

Oltre all’Italia, prenderanno parte all’evento anche la Nazionale francese, quella polacca ed alcuni atleti austriaci, cechi, lettoni e ucraini. Bormio Cup che sarà fondamentale anche per lo staff tecnico azzurro, composto dall’High Performance Director, Kenan Gouadec, dal capo allenatore, Maggie Qi, e dagli allenatori Derrick Campbell e Nicola Rodigari, in ottica convocazioni.