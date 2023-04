Sfavorito ma non spacciato: Sonego vuole battere Medvedev per sognare in grande

Il Masters 1000 di Montecarlo 2023 per Lorenzo Sonego era già finito, ma lui non lo sapeva e ha vinto lo stesso. Dopo il capolavoro al primo turno contro Ugo Humbert, battuto dopo tre ore di gioco e quattro match point, il tennista azzurro non vuole smettere di sognare e lancia la sfida a Daniil Medvedev, terza testa di serie. Match che si preannuncia ovviamente complicato per Sonego, semplicemente perché il suo avversario ha vinto 24 delle ultime 25 partite giocate. Ciononostante, il piemontese non parte battuto in partenza e proverà a dire la sua.

Il primo match stagionale su terra rossa per il russo non sarà una passeggiata. Sia perché dall’altra parte della rete ci sarà un giocatore ostico come Sonego sia perché il suo gioco non si sposa al meglio con questa superficie. Fatto sta che non è numero uno della Race per caso e scenderà in campo consapevole di avere a disposizione delle armi non indifferenti per far male all’avversario. Il primo incontro della stagione su terra battuta per Sonego è stato invece un’esperienza catartica. Dopo aver risposto per rimanere nel match sia nel secondo che nel terzo set, e aver annullato quattro match point, l’azzurro è riuscito a mandare al tappeto il francese Humbert. Contro Medvedev però certi passaggi a vuoto non saranno concessi e Lorenzo sarà chiamato a disputare un match praticamente perfetto dall’inizio alla fine.

L’unico precedente tra i due risale a inizio stagione, ad Adelaide, ma in realtà si tratta di un mezzo precedente. Sonego fu infatti costretto a ritirarsi a inizio secondo set dopo aver perso il primo al tie-break. Di quel match, tuttavia, rimangono i nove set point non sfruttati da Lorenzo nella prima frazione e un tie-break perso per il rotto della cuffia. E dire che si giocava sul veloce, superficie prediletta da Medvedev. Secondo i bookmakers sarà comunque il russo a partire favorito, tanto che una vittoria di Sonego paga circa tre volte e mezzo la posta.

In ottica ranking il match non sposta molto per nessuno dei due. Ovviamente, però, una vittoria significherebbe proseguire il proprio cammino nel torneo e avere la possibilità di farsi ancora molta strada. Un’eventualità interessante anche perché il possibile avversario di terzo turno, Alexander Zverev, è apparso tutt’altro che imbattibile contro Bublik, mentre il possibile avversario ai quarti, Holger Rune, resta un’incognita. Lo scenario più probabile, qualora Medvedev dovesse fare il Medvedev, sarebbe un successo del russo. Le condizioni di gioco di Montecarlo favoriscono infatti il moscovita, che non a caso nel 2019 fece semifinale, e Sonego potrebbe risentire fisicamente della battaglia contro Humbert. Nel caso in cui Medvedev dovesse invece incontrare qualche difficoltà, l’azzurro sarebbe pronto ad approfittarne e punirlo. Non resta che attendere il verdetto del campo, più precisamente il Court Rainier III.