Setterosa, parla il ct Silipo: “Bravi a rientrare in partita, positivo il bilancio della prima fase”

Carlo Silipo, ct del Setterosa, ha commentato la sconfitta contro gli Stati Uniti per 14-13: “Abbiamo pagato un inizio sottotono, peccato. Poi siamo stati bravi a rientrare in partita, ma dobbiamo lavorare sull’avvio troppo blando per evitare di lasciare cose al caso. Nel complesso però il bilancio della prima fase è positivo“. L’uomo ha poi aggiunto: “Le assenze importanti sono state sostituite in maniera positiva e questo ci dà fiducia perché significa che possiamo contare su un gruppo allargato. Ci portiamo via dati importanti da questa tre giorni, li studieremo per capire come migliorare“.