Servette: Rodelin ceduto alla quinta serie svizzera per rimediare a un errore

La Tribune de Geneve narra una strana storia che vede Sylvio Ronny Rodelin protagonista. L’attaccante francese del Servette è stato ceduto ad una squadra di quinta serie svizzera per errore. Tutto inizia il 10 febbraio scorso, con il club che annuncia l’arrivo in prestito di Takuma Nishimura, tesserato dello Yokohama Marinos. Secondo il regolamento però, il Servette non potrebbe avere una rosa composta da più di 17 giocatori non svizzeri e l’arrivo di Nishimura portava i giocatori esteri a 18. Dunque, la società si è trovata costretta a prestare un giocatore, ovvero Rodelin, per rispettare il regolamento. Il Servette ha deciso di farlo giocare tra le file del Perly-Certoux, una squadra svizzera di quinta serie. Questo non è l’unico cavillo del club, che al momento non può schierare tre dei quattro giocatori ingaggiati a gennaio, perché ha dimenticato di inviare una mail alla Swiss Football League entro il 15 febbraio con la lista della rosa aggiornata.