Serie C, schiaffo al volto di un suo calciatore: 3 giornate di squalifica per l’allenatore della Juve Stabia

Squalifica di tre giornate per Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia. Il giudice sportivo ha sanzionato il tecnico della formazione campana “per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto”. Il tecnico non era stato originariamente espulso, ma la sua condotta nel tunnel verso gli spogliatoi non era sfuggita, anche se sono state “valutate la modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore colpito” che hanno portato ad una squalifica che poteva essere più pesante.