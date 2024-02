Serie C: Juve Stabia-Turris, il derby campano va alle vespe

Nel match valido per la ventottesima giornata di Serie C, la Juve Stabia incontra la Turris. La capolista trova la rete del vantaggio pochi attimi dopo il via del match e conquista i tre punti nel derby campano. Squadre impegnate anche su altri campi, con Benevento che vince di misura sul Sorrento.

La capolista Juve Stabia sfida una Turris alla ricerca di una nuova continuità. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena un minuto dall’inizio dell’incontro, con Adorante che trova la prima rete con estrema velocità. La Turris cerca di rispondere nel primo tempo, ma si va a riposo con la Juve Stabia avanti per 1-0. Il secondo tempo regala un ritmo di partita intenso, ma nessun gol. Il match termina quindi con la vittoria delle vespe. Sugli altri campi, il Benevento conquista la vittoria casalinga sul Sorrento per 4-0. Pareggio il Legnano, che trova un punto contro l’Atalanta U-23 per 1-1. Parità anche tra la Virtus Francavilla e il Monopoli in un match finito 0-0. Infine, il Foggia vince in casa contro il Crotone su rimonta, partita terminata 2-1.