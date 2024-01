Serie C: Catania e Rimini collezionano due pareggi in casa

Nella serata del 28 gennaio vanno in scena due partite valide per la giornata numero ventritré del campionato di Serie C 2023/24. Catania pareggia in casa per 1-1 contro il Monopoli, mentre la stessa sorte tocca a Rimini, che termina la partita 1-1 contro Pineto.

La partita tra Catania e Monopoli vede i padroni di casa dirigere il gioco nella prima fase. Monopoli si chiude in difesa e fatica a trovare il modo di risultare pericoloso. La rete che sblocca il risultato è trovata da Cicerelli, che al 30′ manda la palla tra i pali con un tiro a giro. Negli ultimi minuti di gioco, i biancoverdi entrano in partita e mettono sotto assedio la porta del Catania, senza però riuscire a trovare la rete. Si va a riposo sull’1-0. Il secondo tempo per gli ospiti non si apre nel migliore dei modi: rosso diretto per Ferrini, che lascia la squadra in dieci. L’inferiorità numerica non ferma però Monopoli, che riesce a pareggiare al minuto 69′ con Bizzotto su punizione.

In contemporanea, anche Rimini trova il pareggio casalingo contro Pineto, in una partita terminata 1-1. I padroni di casa si portano subito all’attacco e trovano il vantaggio al 6′ su gol di Lepri. Il primo tempo non regala molte altre emozioni e nessuna nuova rete, con le squadre che vanno a riposo sull’1-0. Nel secondo tempo, il copione è lo stesso del primo, almeno nella prima parte. Pineto trova il pareggio al 77′ e a firmare la rete è Volpicelli.