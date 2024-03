Serie C: il Benevento trova il successo sul Giugliano e rimane secondo

Tra il pomeriggio e la sera del 16 marzo vanno in scena diverse partite valide per la trentaduesima giornata di Serie C 2023/24. La Virtus Verona pareggia contro la Giana Erminio per 0-0, mentre il secondo e ultimo pareggio di giornata arriva da Latina, dove i padroni di casa hanno trovato l’1-1 con il Messina. La Carrarese vince invece per 1-0 sulla Juventus U23, stesso risultato conquistato anche dal Vicenza il casa della Pro Patria. L’Avellino fa doppietta in casa contro il Brindisi, punteggio comune alla Pergolettese, che ha battuto 2-0 l’Atalanta U23 e a Mantova, uscita vittoriosa dal match contro la Fiorenzuola. Pontedera e Legnano trovano poi la vittoria per 2-1, rispettivamente contro la SPAL e il Lumezzane. Le partite serali vedono il Novara e il Benevento giocare contro Pro Vercelli e Giugliano. La prima squadra pareggia per 2-2, mentre il Benevento conquista tre punti in un match finita 3-1.