Serie C 2023/2024: Mantova cala la manita a Padova e allunga in classifica

Modena vince contro Padova per 5-0, raggiungendo la soglia dei 50 punti e lasciando proprio i padovani, diretti inseguitori, a -7 dalla vetta. In contemporanea, Pro Vercelli rimane salda al quarto posto vincendo 3-0 sul Lumezzane.

Il Modena prende in mano le redini della partita dopo pochi minuti di gioco. Il Padova fatica a sfondare la difesa avversaria e manca di comunicazione in campo. Dopo i primi venti minuti in campo, la squadra ospite assedia l’area avversaria e la partita si sblocca poco dopo. Burrai tira un’ottima punizione, deviata poi di testa da Redolfi che al minuto 27 trova la rete del vantaggio. Mantova resta in controllo del gioco fino al fischio che manda le due formazioni in spogliatoio. Nel secondo tempo, i mantovani impiegano solo una manciata di minuti prima di raddoppiare il proprio vantaggio, con Fiori che al 51‘ tira sul secondo palo e segna un ottimo gol. La formazione in trasferta mette poi il risultato in cassaforte con il terzo gol firmato da Galuppini, che al 67‘ manda la palla oltre Donnarumma. Il finale però regala ancora emozioni, con Bragantini che trova la rete al 93‘ e infine Wieser segna il 5-0 al 95′, mettendo un punto fermo al match. Si tratta della prima sconfitta del Padova in regular season da marzo e una partita che forse potrebbe aver deciso l’andamento definitivo di questa stagione.

Nel frattempo, Pro Vercelli in trasferta batte per 3-0 Lumezzane. Gli ospiti si portano in vantaggio prima di raggiungere la metà del primo parziale, con Haoudi che segna la rete del vantaggio al minuto 18. Vercelli rimane in controllo della partita per l’interezza del primo tempo e al 40′ Nepi raddoppia. Infine, è Maggio che dieci minuti dopo il via del secondo tempo, al 56′, manda la palla in rete per il 3-0. Inutili i tentativi dei padroni di casa di cercare di accorciare le distanze e la partita termina con la vittoria vercellina.