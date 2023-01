Serie C 2022/2023, Girone C: vince il Pescara nel recupero, il Crotone subisce il pareggio nel finale

Vince il Pesacara in casa contro la Viterbese nel match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C Girone C. Basta il minimo sforzo agli abruzzesi, che trovano il gol al minuto 90′ con Tufta. 1-0. Pescara sempre terzo, Viterbese invece piantato in diciannovesima posizione. Pareggia quasi a sorpresa il Crotone che, sul campo del Montersi, si fa recuperare nel recupero. Nel primo tempo calabresi in vantaggio con la reti di Chiricò, al minuto 90’+2′ Costantino trova il gol del definitivo 1-1. Crotone sempre secondo, Monterosi sempre sedicesimo.