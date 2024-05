Serie B: decisi gli orari di playoff e playout

La Lega Serie B ha comunicato gli orari delle partite di playoff e di playout. Il turno preliminare dei playoff – gara unica – si parte venerdì 17 maggio con la sesta e la settima classificata, che si sfideranno alle 20:30. Sabato 18 maggio va invece in scena il match tra la quinta e l’ottava, alle 20:30. Le semifinali inizieranno poi lunedì 20 maggio alle 20:30 con l’incontro della vincente nella prima sfida e la terza classificata. Poi, martedì 21 maggio, sempre alle 20:30, è in programma la partita tra quarta squadra in classifica e la vincente tra quinta e ottava. Il ritorno delle semifinali è previsto per il 24 maggio alle 20:30. Le finali si giocheranno invece il 30 maggio, per quanto riguarda l’andata, e il 2 giugno il ritorno, entrambi alle 20:30. La finale di ritorno si giocherà sul campo della squadra con il miglior piazzamento in classifica. I playout invece sono in programma giovedì 16 maggio con l’andata e il ritorno andrà in scena il 23 maggio.